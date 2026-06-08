水戸のレジェンド、本間幸司GMの引退試合に小野伸二、齋藤俊輔らが参戦する水戸ホーリーホックのレジェンド、本間幸司GMの引退試合が6月14日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われる。「KOJI ALL STARS」には、元日本代表MF小野伸二氏ら往年の名手や、現在ベルギーで活躍するクラブOBのMF伊藤涼太郎らの豪華メンバーが揃った。昨季に歴代最長のJ2在籍記録を打ち破って初のJ1昇格を果たした水戸は、J1百年構想リーグを終えて202