「“阪神病”になったんか？」【もっと読む】阪神1位・森下翔太を英才教育 父親が明かす森下翔太（25）について、OBからはこんな声が聞こえてくる。6日の楽天戦で真鍋球審に暴言を吐いて退場処分。昨7日、NPBは森下に対して厳重注意と罰金10万円の制裁を科した。今回の森下の言動を巡っては、落合博満氏ら球界OBからも多くの苦言が呈されている。この一件に限らず、今季は審判のストライク・ボールの判定にたびたび文句を付