韓国の女優ハン・ダガム（47）が、妊娠確率5％未満という状況を乗り越えて妊娠に成功したことを明かした。7日に放送されたSBS（ソウル放送）のリアルバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、タレントのタク・ジェフンとキム・ジュノがハン・ダガムの自宅を訪れる様子が放送された。この日の放送で、タク・ジェフンは、「今日はジュノのために来たんだ」と話し、キム・ジュノがキム・ジミンと体外受精（試験管ベビー）を