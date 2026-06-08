三重県鳥羽市は、8日午前10時45分に「避難指示」を発令しました。「避難指示」が発令されたのは鳥羽市全域です。 【警戒エリアを確認】【避難指示】三重・鳥羽市（10:45時点） 「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報三重県南部に津波注意報が発表されたため沿岸部や低い土地にお住