【新華社ハルビン6月8日】中国黒竜江省ハルビン市の労働公園で5日、人を警戒しない1匹のリスが木の実の殻を器用にむき、悠然と食事をする様子が撮影された。かわいいしぐさと表情が、人々の注目を集めた。（記者/劉赫垚）