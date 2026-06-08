aespa（エスパ）のジゼルが、体重の変化について語る中でADHDであることを明かした。ジゼルは6日、自身のSNSを通じてファンと交流する時間を持った。この日、ジゼルは減量に関する質問に対し、「正直、みんな私の外見についてよく話す。私については、その話ばかりだ」と切り出した。続けて、「太ったり痩せたりするのはとても自然なことだ」とし、「私も太った時期もあれば痩せた時期もあり、この7年間で約10キロ体重が減った」と