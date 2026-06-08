愛知県豊橋市は、8日午前9時05分に「避難指示」を発令しました。 【警戒エリアを確認】【避難指示】愛知・豊橋市（09:05時点） 「避難指示」が発令されたのは沿岸部全域です。 「避難指示」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報愛知県外海に津波注意報が発表されたため ◆避難情報が発令さ