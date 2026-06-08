【新華社合肥6月8日】中国の黄淮海地域（黄河、淮河、海河流域）では夏の収穫期を迎え、小麦の刈り取りが順次始まっている。安徽省宿州市蕭（しょう）県祖楼鎮の麦畑で1日夜、サーチライトを搭載したドローンが光を照射する中、コンバインが整然と作業を行った。（記者/曹力）