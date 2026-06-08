【新華社南昌6月8日】中国江西省宜春市万載（ばんさい）県では初夏を迎え、各郷鎮（町村）で栽培されているユリの花が相次いで満開となり、多くの観光客が花見や写真撮影に訪れている。同県はここ数年、農業・文化・観光の融合を推進し、地域の農村観光に持続的な発展をもたらしている。