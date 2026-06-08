サーティワンから、“アメリカンカラフルTOY”をテーマに、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージした「トイ・ストーリー パレット８」が登場。お子さんから大人まで『トイ・ストーリー』のおもちゃの仲間たちと楽しくておいしいひとときが過ごせるアイスクリームケーキです☆ サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー パレット８」 価格：4,800円(