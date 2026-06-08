【新華社ウルムチ6月8日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ山国有林管理局福海分局の職員がこのほど、オオカミ約20頭の群れを赤外線カメラで撮影した。監視設備を配置した2018年以降、同地域でこれほど大規模な群れが確認されたのは初めてだという。林区では環境改善が進み、これまでにクズリやアカシカなど30種近い野生動物が確認されている。（記者/阿曼）