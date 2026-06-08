コナミデジタルエンタテインメントは8日、人気ゲーム『桃太郎電鉄』（桃鉄）シリーズの累計販売本数が2000万本を突破したことを発表した。【画像】日本だけじゃない！世界も旅できる『桃太郎電鉄』新作ゲーム『桃鉄』シリーズは、プレーヤーが鉄道会社の社長となり、各地をめぐって物件を買い集め、総資産一位を目指すすごろくゲーム。1988年にファミリーコンピュータ向けに第1作が発売されて以来、38年にわたり幅広い年代に親