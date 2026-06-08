お笑いコンビ「共犯者」の国京が8日までにXを更新。4月に急逝した相方、洋平さんが生前に出演したYouTube動画が公開されたことを報告した。国京は「3月に撮ったバキ童チャンネルが公開されました」と、お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃのYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】」で公開された、「追悼共犯者・洋平…アンタずっとめちゃくちゃだったな！！」とのタイトルの動画を紹介。「洋平も自分も楽しみにして