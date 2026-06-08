ナインティナイン岡村隆史（55）が5日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）にゲスト出演。「下っ端」呼ばわりしてきた吉本後輩芸人に対し、ショックを受けたと明かした。岡村は前日の4日深夜放送の同局系「ナインティナインのオールナイトニッポン」で、ゲストの平成ノブシコブシ徳井健太（45）から「老害」「下っ端」呼ばわりされていた。岡村は「昨日のラジオあまり楽しくなくて。平成ノブシコブシにけち