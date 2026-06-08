30数回連勝して45万円を積み上げた翌日、4連敗で60万円近くを失った——。Rょーへー氏が自身の体験から導き出したのは、「問題は負けた日ではなく、翌日だ」という結論だった。 連敗を止めるために実践している「負け飯」の習慣、ポジションと同時に「気持ち」もリセットする方法、そしてデイトレードを投資全体の中でどう位置づけるべきか。20年間の経験が凝縮された第4回。 みんかぶプレミアム連載「