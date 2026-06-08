アメリカ大豆輸出協会（USSEC）は5月27日、日本事務所開設70周年記念レセプションを駐日米国大使公邸（東京都港区）で開催した。米国政府関係者や米国大豆生産者、日本の製油・大豆食品業界関係者ら業界関係者約200人が出席し、長年にわたる日米大豆取引の成果を祝うとともに、今後の連携強化を確認した。開会にあたり、米国大使館農業貿易事務所のライアン・ベッドフォード所長は、日本の大豆食品業界や農業関係者の参加に謝