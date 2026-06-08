『人獣共通感染症』とは？ 人獣共通感染症とは、動物と人のあいだでうつる可能性がある感染症のことです。犬を介して人へ感染することがあり、主な経路としては、咬み傷、引っかき傷、尿や便、皮膚や被毛との接触、ノミやダニなどが挙げられます。 日常のふれあいがすぐ危険というわけではありませんが、傷があるときや衛生管理が不十分なときには注意が必要です。大切なのは、過度に怖がることではなく、正しい知識を持