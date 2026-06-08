JR東海リテイリング・プラスは、大阪・関西万博期間中に展開した万博ポップアップ店舗を6月1日から営業再開した。同店舗は昨年12月23日に営業を終了したが、閉店を惜しむ利用客の声を受け期間限定での復活を決めた。同日から7月5日までの35日間、雑貨を中心に販売。一部土産菓子も取り扱う。「EXPO2025オフィシャルポップアップストア JR新大阪駅新幹線ホーム店」は、東海道新幹線新大阪駅の23、24番線ホーム7号車付近に開設。