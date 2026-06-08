ウィメンズオンリーのセレクトショップ「Forget-me-nots（フォーゲットミーノッツ）」とNIKE（ナイキ）によるコラボレーションスニーカー「W NIKE T90 SHOX MAGIA SP FMN」が、2026年6月13日（土）に発売される。「Forget-me-nots」は、東京・代官山に本店を構え、“Street is beautiful, Sneaker is elegant”をコンセプトに、スニーカーを中心としたストリートファッションとデザイナーズクロージングを提案するセレクトショップ