キリンビール名古屋工場（愛知県清須市、萱場英樹工場長）は5月23日から、工場見学のプレミアムツアーとして「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」をスタートした。「一番搾り」にまつわる複数のエピソードの中から、参加者が気になるエピソードを選ぶと、それに合わせた見学ガイドをしてもらえるカスタマイズ型で、通常のツアーでは紹介しきれない「一番搾り」の製造工程や歴史、開発者や醸造家の熱い思い（醸造フィロソ