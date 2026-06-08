［J１百年構想リーグプレーオフラウンド 第２戦］川崎 ０−１ 広島（トータル１−３で広島が勝利）／６月６日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu鬼木達監督が率いていた2023年から続く“呪い”とも言うべきなのか。いや、これが今の実力と言うしかないのだろう。２度目の天皇杯制覇を果たした23年、鬼木監督のラストシーズンとなった24年、長谷部茂利新体制でACLEで準優勝した25年と３年続けてリーグ戦では８位だった川