日本女子代表は６月６日、国際親善試合で南アフリカ代表とヤンマーハナサカスタジアムで対戦。５−０の完勝を収めた。爽快なゴールラッシュで、なかでも話題を集めたのがチーム３点目だ。29分、敵陣左サイドでのスローインを収めた谷川萌々子が、前を向いてドリブルで前進。「相手ディフェンスのプレスがあまり来てなかったので」（谷川）と、思い切り良く右足を振る。GKが見送るしかない強烈なミドルシュートをぶち込んだ。