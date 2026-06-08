北中米ワールドカップに向けて調整中の日本代表は現地６月７日、キャンプ地のメキシコ・モンテレイで、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを戦った。日本サッカー協会によると、森保ジャパンはこの大会前最後の試合に２−１で勝利した。得点者は鈴木淳之介と塩貝健人で、非公式ながらともに代表初ゴール、U-19代表のスコアラーは尾⾕ディヴァインチネドゥ。試合形式は、35分×４本となっている。 モン