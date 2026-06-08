元JリーガーでW杯戦士の鄭大世氏が清水エスパルスに在籍時、「このルーキーは凄い」と舌を巻いたことがあったという。「練習参加の高校生はだいたい落ち込んで帰っていく。だから、どうせこの選手も同じように落ち込むと思ったけど、なんの遜色もなくやれていたのが鈴木唯人でした。普通にやれているというか、むしろ活躍していてコイツは凄いと」物怖じしない性格なのか。代表活動中の囲み取材で話を聞いても、鈴木は常に表情