発達した低気圧が近づくため、６月８日午後から北海道内各地で本降りの雨となり、警報級の大雨となる恐れがあります。室蘭市内の様子です。マチの様子はほとんど見渡せないくらい雲に包まれています。道内は発達した低気圧が前線を伴って近づく影響で、午後から９日朝にかけて各地で本降りの雨となる予想です。９日午前６時までの２４時間降水量は、太平洋側東部で１２０ミリ、日本海側南部で１５０ミリ、太平洋側西部で２００ミリ