モデルで俳優の山田優さんは6月7日、自身のInstagramを更新。高級車の車内でお気に入りのバッグを紹介する動画を公開しました。【写真＆動画】高級車に乗る山田優の姿「バッグ可愛いですね」山田さんは「持っているだけでテンション（上向きの矢印の絵文字）」とつづり、動画1本と写真1枚を載せています。メルセデス・ベンツの運転席に座りながら楽しそうに撮った小物の紹介動画です。ファッションブランド・アライアのハート型の