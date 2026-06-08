吉田鈴が初優勝を果たした(C)Getty Images女子ゴルファーの吉田鈴が6月7日まで行われていたヨネックス・レディースでツアー初優勝を飾った。JLPGA（日本女子プロゴルフ協会）の公式インスタグラムでは、優勝した吉田のフォトギャラリーが公開され、反響を呼んでいる。【写真】笑顔はじける22歳！初優勝の吉田鈴をチェック最終日を単独首位でスタートした22歳は、3バーディー、2ボギーの「71」で回ると、後続に2打差の通算8アン