All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、後輩力が高そうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：ジェシー（SixTONES）／40票2位にランクインしたのは、SixTONESのジェシーさんです。圧倒的な表現力でグループの楽曲を支えながら、