「気温が高くなると玄関に現れる妖怪」が、2026年も現れたという。【写真集】夏が近づくと現れる・・・避暑妖怪の姿（3枚）Xユーザーの妖（よう）（＠snow_white_999）さんが2026年5月12日に投稿したのは、玄関に鎮座するその"妖怪"。山のようなフォルムの、何やら不思議な生き物だ。モフモフの毛の中から、つぶらな瞳でこちらを見つめている。その正体は――ポメラニアンのぽめおくん（10歳・オス）である。......ポメラニアン？