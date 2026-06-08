パナソニックは、自炊を日常的に行う全国の男女800名を対象に、昨今の物価高騰に伴う「内食（調理・自炊）」への意識・行動変化に関する実態調査を実施した。その結果、止まらない物価高で“自炊肯定感”が低下。過度な“安さ重視”によって6割以上が「自分の料理に対して満足できない」と実感していることがわかった。近年の物価高騰、さらに今年4月の飲食料品値上げの影響を受け、一層生活者の節約志向は強まり、外食を控える「