AOKIが展開する、高機能レディースウェア・ブランド「MeWORK（ミワク）」の「神ラクセットアップ」から、猛暑と梅雨時期に備えた夏の新作コレクションが登場した。清涼感のあるリネンライク素材を採用したアイテム、上品な抜け感のあるドレープ素材を採用したアイテム、撥水加工を施したアイテムなど、機能性とデザイン性を両立した3つのラインアップで、ビジネスシーンから華やかなオケージョンシーンまで幅広く活躍する。同商品