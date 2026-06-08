「土鍋ご泡火炊きJRT−A100」熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶は、「ご泡火（ほうび）炊き」シリーズの新製品を6月21日から発売する。「ご泡火（ほうび）炊き」シリーズは、タイガー最上位モデルを含む上位モデルを束ね、土鍋が生み出す大火力によってお米の深い甘みと旨みを引き出し、土鍋ならではの細かい泡立ちで炊きあげることでごはんの粒立ちを守る“理想の炊き技”を追求している。おいしさへの信頼と、