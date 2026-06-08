元ニッポン放送の垣花正アナウンサーが７日、ニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」で、若手時代に驚きの方法で先輩から連絡がきた思い出を振り返った。先輩や上司に怒られた話題となり、羽鳥慎一アナウンサーは遅刻をしてしまい、先輩から「もう来なくていい！」と言われ本当に行かなかった…という豪快エピソードを披露。行かなかったのは「パニックになってしまった」といい、その後、別の先輩からこっそり「来