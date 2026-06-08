女優の橋本環奈（27）が8日までにXを更新。自身の“推し”と対面した写真を公開した。橋本は「BOOP!The Musical観劇させて頂きました」と、昨年5月に宝塚歌劇団を退団した元星組トップスターの礼真琴が主演したミュージカル「BOOP！The Musicalブープ！ザミュージカル」（東京公演は東急シアターオーブで21日まで）を観劇したことを報告。「最高すぎた、、、、ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛