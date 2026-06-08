俳優の賀来賢人が８日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。主演ドラマの役作りのため１週間で７キロの減量に成功した驚きの方法を明かした。賀来は、２０１８年放送のドラマ「今日から俺は！！」で、主役のヤンキー高校生・三橋貴志を演じるにあたって、１週間で７キロ減量したことを明かした。ＭＣのバナナマン・設楽統が「１週間で７キロどういう方法でやったんですか？」と質問。賀来は「それまですごい体を鍛えて