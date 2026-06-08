小諸そばの公式Xが、8日に更新。15日より、価格改定を行うと予告した。【画像】無念さがにじむ声明…小諸そば、価格改定へXでは「いつも小諸そばをご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。当店では、質の良い商品をお求めやすい価格にて提供できるよう努めて参りましたが、相次ぐ原材料費、その他諸経費の高騰により、誠に不本意ではありますが、下記日程にて価格改定をさせて頂きます」と発表。続けて「お客様の日々