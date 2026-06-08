気象予報士の穂川果音さんが6月7日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。東海・関東甲信地方での梅雨入りを受けた「天気コーデ」を紹介しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】東海・関東甲信地方梅雨入り発表で「ほかのん天気コーデ」始動「リネン素材で湿気対策」実践的アイデアにファン歓喜穂川さんは「今日は東海・関東甲信地方で梅雨入りが発表されましたね」と報告したうえで、翌6月8日（月）の関東の天気と気温