身長158センチ、体重76キロの「ぽっちゃり女子」として活動するインフルエンサーの藤田シオン（33）が8日までにXを更新。迷惑行為をはたらいていたとするファンに出入り禁止等の措置を講じたことを報告した。藤田の運営は「この度、特定のファン1名に対し、今後開催される藤田シオン関連イベントへの出入り禁止措置、および各種SNSのブロック対応を行いました」と報告。当該ファンの迷惑行為について「藤田シオンが休日に訪れる場