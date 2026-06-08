那覇市議会本会議で市長選への出馬を表明する知念覚市長＝8日午前那覇市の知念覚市長（62）は8日の市議会本会議で、任期満了に伴う市長選（10月18日告示、同25日投開票）に再選を目指して立候補する意向を表明した。「誰もが思いやりと寛容の心を持つ社会の実現に向け、市民の審判を仰ぐ決意だ」と述べた。市長選への出馬表明は知念氏が初めて。知念氏は那覇市出身。副市長を経て、2022年市長選で自民、公明両党の推薦を受けて