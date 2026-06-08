タレントの小池美由（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。夫はフジテレビのリアリティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクサーで俳優の宮城大樹（36）。「6/3に男の子が生まれました」と報告。赤ちゃんを抱きかかえた写真や赤ちゃんのベッドの脇で夫婦で顔を寄せ合う写真を公開しや。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！と思いきや緊