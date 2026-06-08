フィギュアスケート女子の１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスにも挑戦している紀平梨花（２３）がオフショットを公開。レアな姿が反響を呼んだ。パートナーの西山真瑚とともに明治神宮にお参り。「りかしん明治神宮へ久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！自然がたくさんで心も身体もリフレッシュされましたこれで気持ちよく新しいシーズンを迎えられますそしてお昼ご飯は肉巻きおにぎり