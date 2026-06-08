第1子を出産したタレントの松中みなみ（40）が8日までにインスタグラムを更新。退院を報告した。松中は生まれたばかりの愛息を抱いた写真などをアップし「先日無事に退院しました」と報告。「初めて尽くしの日々が楽しみ!」と母親となったばかりの率直な心境をつづり、ハッシュタグでは「#新米ママ#新生児#尊い」と記した。松中は広島県出身、1985年7月10日生まれ。身長160センチ、スリーサイズはB80−W48−H80センチ。23年8月、結