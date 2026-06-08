週明けの日経平均株価が大幅下落です。取引開始直後から値下がりが加速した平均株価の下げ幅は一時3000円を超えました。大きな要因は、先週末のアメリカ市場の株安です。アメリカでは、雇用統計の結果を受けて、年内に利上げが行われるとの観測が強まり、長期金利が上昇して株価が値下がりしました。東京市場でも、半導体関連銘柄を中心に売り注文が広がっています。さらに、イランがイスラエルを弾道ミサイルで攻撃し、中東情勢を