【漫画】本編を読む部屋は片付かないし、お金の管理も苦手。ちゃんとした暮らしをしたいのに、現実はルーチンをこなすだけで精一杯……。そんな悩みを抱える人は少なくないだろう。『さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』（真船佳奈/KADOKAWA）は、結婚前も結婚後もその日暮らしで生きてきた著者・真船佳奈氏が、今後の生活に大きな不安を抱いて一念発起した様子を描い