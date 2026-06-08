DeNAは8日、7月7日〜9日の中日戦で開催する『野球未来創造SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』で、こどもたちの体験イベント「野球未来ソウゾウ☆キッズ体験」を実施することを決定したと発表した。『野球未来創造SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』は、「野球の未来はみんなで創る。野球を愛するあなたと。そして、これから野球を好きになる仲間とともに。」をテーマとするイベン