【VIRTUA FIGHTER CROSSROADS】 2027年 発売予定 価格：未定 セガは、「バーチャファイター」シリーズ完全新作として発表していた「New VIRTUA FIGHTER」Projectについて、正式タイトルを「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS（バーチャファイター クロスロード）」に決定したことを明らかにし、2027年に発売する。対応プラットフォーム、価格など