『こどもたちのための最悪事典』（林木林/ポプラ社）第5回【全6回】『こどもたちのための最悪事典』を第1回から読む自らの行いによって、救いのない「最悪」な結末を迎えてしまう11の物語が収録された本作。寓話だけど他人事とは思わせない、シニカルで確かな教訓を伝えます。真に大切な物を手放し、すべてを失った男の選択。余命幾ばくもない状況で、欲に駆られた男が失った物――バッドエンドが決まった物語を読み終えたとき、