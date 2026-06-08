【星のカービィ ソルティ塩ラムネ】 6月8日 発売 価格：227円 バンダイは「星のカービィ ソルティ塩ラムネ」を6月8日に発売した。価格は227円。 本製品はカービィをモチーフとした個包装がかわいらしい、塩分を含むピーチ味のラムネ。持ち歩きやすいチャック付きパッケージで、全10種の個包装が施されている。 夏の公演で遊ぶ子供や