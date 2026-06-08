HIPHOPグループEPIK HIGHのメンバー、タブロ（Tablo）の娘ハルちゃん（16）が、ボーイズグループRIIZEの新曲の作詞に単独で参加し、目を引いている。6月8日、歌謡界によると、タブロの娘イ・ハルちゃんは、来る6月16日にリリース予定のRIIZEの2ndミニアルバム『II』のタイトル曲『Do Your Dance』の単独作詞家として名を連ねた。【写真】タブロ、“学歴詐称”騒動から15年…涙の母校訪問ハルちゃんの「単独作詞」という点に意味が