BTSのVが、TikTokで圧倒的な存在感を見せている。Vが5月8日に公開したTikTok動画が、最近「いいね」数2000万件を突破した。これは韓国TikTok史上、単一投稿として最多の「いいね」数記録だ。【話題】V、SNSでも“桁違い”の影響力！また、再生回数も1億4000万回を超えている。これも2026年の韓国TikTokにおける最高記録として集計された。（画像＝V TikTok）VのTikTokでの成長ぶりは、アカウント開設直後から際立っていた。3月13日